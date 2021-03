무협-메가박스, 극장 플랫폼 활용 협업 스타트업 찾는다

[아시아경제 우수연 기자]한국무역협회가 포스트 코로나 시대 멀티플렉스 산업의 미래를 함께 구상할 혁신 스타트업을 찾아 나선다고 14일 밝혔다.

국내 대표 멀티플렉스 영화관 메가박스와 함께 진행하는 이번 오픈 이노베이션에서는 상영관·로비·매점 등을 활용한 신규 사업 및 콘텐츠 발굴, 고객 데이터베이스(DB) 활용 쇼핑 및 e-커머스 비즈니스 모델 혁신 등 분야에서 협업할 국내 스타트업을 모색한다.

사업 참여를 희망하는 스타트업은 4월 2일까지 오픈 이노베이션 플랫폼 '이노브랜치'로 응모하면 된다. 서류검토와 1·2차 밋업을 통해 최종 선정된 스타트업은 후속 협의를 거쳐 메가박스 인프라를 활용한 실증(Poc) 기회, 공동 사업 기획, 투자 등의 기회가 주어진다.

또한 지난 11일 무협-콘텐츠진흥원-메가박스가 체결한 3자 업무 협약에 따라 콘진원의 '콘피니티 챌린지' 과제로도 선정돼 최종 선발된 3개 스타트업은 최대 5000만원의 사업화 지원금과 전문 엑셀러레이터의 멘토링 및 육성 지원도 받게된다.

박선경 무역협회 혁신생태계실장은 "국내 멀티플렉스 산업의 대표주자와 지원기관이 손을 잡고 코로나19로 침체된 극장 산업의 돌파구를 마련하고 스타트업에게는 대기업과의 협업 기회를 제공하게 됐다"면서 "혁신 스타트업과의 협업으로 기존에 없던 다양한 사업을 실험하게 될 것"이라며 기대감을 표했다.

