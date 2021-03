[골프토픽] 세계랭킹 1위 존슨 "도쿄올림픽 불참~"

[아시아경제 김현준 골프전문기자] ○…세계랭킹 1위 더스틴 존슨(미국ㆍ사진)이 도쿄올림픽 불참을 선언했다는데….

미국 골프채널은 14일(한국시간) "존슨이 ‘제5의 메이저’ 더플레이어스챔피언십 3라운드 직후 인터뷰를 통해 올림픽 대신 미국프로골프(PGA)투어에 전념하겠다는 생각을 밝혔다"고 전했다. 존슨은 "이번 올림픽 일정이 PGA투어와 너무 겹친다"며 "조금 더 시간적인 여유가 있었다면 긍정적으로 검토했을 것"이라는 입장이다.

존슨이 2016년 리우데자네이루올림픽 역시 지카 바이러스에 대한 우려로 출전하지 않았다는 게 흥미롭다. 도쿄올림픽 남자 골프는 7월29일 개막한다. 코로나19가 여전히 변수, 개최 여부는 불투명한 상태다. 선수들은 8월5일 곧바로 미국 테네시주 멤피스 사우스윈드TPC에서 월드골프챔피언십(WGC)시리즈 페덱스세인트주드인비테이셔널(총상금 1050만 달러)가 이어진다는데 주목하고 있다.

