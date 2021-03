권원강 교촌에프앤비 창업주, 사회환원 위해 100억 사재출연

상생의 가치 되새긴 교촌 창립 30주년

[아시아경제 임혜선 기자] 치킨 프랜차이즈 교촌에프앤비는 창업주 권원강 전(前) 회장(사진)이 창립 30주년을 맞아 사회환원을 위해 사재 100억원을 출연한다고 14일 밝혔다.

권원강 창업주는 "교촌의 지난 성장은 가맹점, 협력업체가 함께 했기에 가능했다"면서 "사회 환원을 통해 보답하는 것은 당연한 책무라고 생각한다"고 말했다. 권 창업주가 출연한 100억원은 공익재단법인 설립, 상생기금 조성 등에 사용될 예정이다.

권 창업주는 프랜차이즈 업계에서 입지전적인 인물로 통한다. 젊은 시절 가족의 생계를 위해 노점상, 해외건설노동자, 택시 기사 등을 거치다 40세가 되어서야 교촌치킨을 시작했다.

1991년 3월 13일 경상북도 구미시에서 10평 남짓한 작은 가게로 문을 연 교촌치킨은 권 창업주의 정도경영을 바탕으로 가맹점과 상생을 실천하며 국내 1위 치킨 프랜차이즈로 성장했다.

권 창업주는 교촌의 지속 성장을 위해 필요한 것은 급변하는 환경에 유연하게 대응할 수 있는 체계적이고 전문화된 시스템이라며 지난 2019년 화장직을 내려놨다. 이후 교촌은 소유과 경영이 분리된 전문경영인 체제로 지난해 업계 최초 코스피(KOSPI) 상장까지 성공했다.

소진세 교촌에프앤비 회장은 "창업주의 뜻을 새겨 앞으로도 상생 협력을 통한 동반 성장에 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

한편 교촌은 창립 30주년을 기념해 지난 12일 온라인 방식으로 기념행사를 진행했다. 이날 기념식에서는 우수 가맹점 및 파트너사에 대한 노고를 치하하며 다양한 부문의 시상이 진행됐다.

올해 우수가맹점 대상과 최우수상에는 교촌치킨 행신역점과 진사리점이 선정됐으며 금화식품, 조광식품, 대구쇼핑백 등 32개 파트너사에게도 감사패를 전달했다.

