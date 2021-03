[아시아경제 권재희 기자] 가상통화 비트코인 가격이 13일(현지시간) 사상 처음으로 6만 달러(약 6800만원)를 돌파했다.

비트코인 가격은 이날 오전 11시 49분(그리니치표준시·GMT) 기준 6만12달러를 기록하고 다시 6만달러 아래로 내려갔다고 AFP 통신이 전했다.

