김두관 "대통령 사저 비열하게 물고 늘어져…부끄럽다"

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 김두관 더불어민주당 의원이 13일 문재인 대통령의 경남 양산 사저를 둘러싼 야당의 공세에 대해 “대통령 퇴임 후 사저 문제를 이처럼 비열하게 물고 늘어지는 나라가 있는지 얼굴이 뜨거울 지경”이라고 말했다.

김 의원은 이날 자신의 SNS(사회관계망서비스)를 통해 “비판을 하더라도 국격을 생각해서 하기 바란다”라며 이같이 말했다.

그는 “퇴임 대통령의 경호는 국가기밀을 보호함은 물론 적국이나 적대세력을 위해 등을 방어하기 위한 법률적 행위”라며 “이로 인해 대통령 개인재산으로 사저 구매와 건축비용을 부담하지만, 재산권 행사조차 어려운 조건을 갖게 된다”고 설명했다.

이어 “문 대통령은 그러한 원칙에 걸맞게 퇴임 후의 사저 문제를 처리하고 있다”고 했다.

그러면서 “문 대통령은 고 노무현 대통령에 이어 퇴임 후 고향으로 돌아가는 모범을 보이고 있다”며 “퇴임 대통령이 서울을 고집하면 국가 균형발전이라는 구호가 무색해진다는 진심 어린 취지”라고 강조했다.

그는 “이것 하나만으로도 균형발전과 자치분권을 생각하는 사람들은 환호하고 있는데 국민의힘과 보수 언론들만 심술과 좀스러운 트집 잡기를 계속하고 있다”며 “제발 비판하더라도 국격을 생각해서 하길 바란다”고 일침을 가했다.

