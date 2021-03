화이트데이 왔다" 외식업계 다양한 마케팅 못물

제품 할인부터 디저트 출시, 기프티콘 선물까지

[아시아경제 임혜선 기자]화이트데이 시즌을 맞아 외식업계가 다양한 마케팅을 실시하고 있다.

13일 관련업계에 따르면 도미노피자는 14일까지 피자 5종을 대상으로 방문포장 50% 할인하는 ‘로맨틱 위켄드’ 프로모션을 진행한다. 이번 프로모션은 ‘글로벌 레전드4 ’, ‘블랙앵거스 스테이크’, ‘블랙타이거 슈림프’, ‘뉴욕 오리진’, ‘캐롤라이나 핫치킨’ 총 5종의 피자를 방문 포장 주문 시 반값 할인한다. 여타 중복 할인은 불가능하나, 사이드디시 반값 프로모션은 중복 할인 적용된다.

커피빈코리아는 마카롱 세트 한정 프로모션을 진행한다. 신규 마카롱 세트는 총 5가지(크림브륄레, 솔티드카라멜, 순우유, 오레오크림치즈, 오페라(초코)) 제품으로 구성됐다. 이번 마카롱 세트는 현재 커피빈 매장에서 단품으로 판매 중인 마카롱 제품들 외 추가적으로 개발한 특별 한정품이다.

굽네치킨은 영화 미나리를 관람하는 고객을 대상으로 CGV와 함께 이벤트를 진행한다. 대상은 굽네치킨 주문 고객과 CGV방문 고객이다. 전국 11개 CGV 영화관에서 오는 14일 하루 간 특별 관람 회차로 편성한 '영화 미나리-굽네 볼케이노 패키지'를 구매한 고객 전원을 대상으로 굽네 볼케이노 치킨 기프티콘을 제공한다.

외식업계 관계자는 “특별한 화이트데이 추억을 만드려는 고객들을 위해 다양한 할인 이벤트와 달콤한 제품들을 준비했다”고 설명했다.

