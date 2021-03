38노스 "北 영변 핵시설에서 연기…가동 목적은 불분명"

[아시아경제 성기호 기자] 미국 북한전문매체 38노스가 북한 영변 핵시설에서 핵물질을 생산하는 일부 건물의 가동 정황이 포작됐다고 보도했다.

38노스는 12일(현지시간) 지난 10일 촬영된 민간업체의 위성사진을 공개하며 이같은 사실을 전했다. 38노스는 시설을 가동한 목적은 불분명하다고 밝혔다.

핵무기에 사용되는 플루토늄의 추출이 아니라 단순히 방사능 폐기물을 처리하기 위한 가동일 수도 있다는 설명이다.

38노스에 따르면 적어도 지난달 25일부터 가동되고 있는 화력 발전소는 방사화학실험실(RCL)에 증기를 공급하는 시설이다. RCL에서는 사용된 핵연료를 재처리해 플루토늄을 추출하는 곳으로 여기에 있는 소규모 냉각시설에서도 증기가 피어올랐다.

38노스는 냉각시설을 가동한 목적은 알 수 없지만, 이러한 모습을 포착하는 건 드문 일이라고 해설했다.

이달 10일부터는 우라늄 농축공장(UEP)에서도 새로운 활동 정황이 발견됐다. 우라늄도 농축 수준을 고도로 높이면 핵폭탄에 사용될 수 있다.

