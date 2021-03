[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 울산에서 사우나 관련 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 1명이 추가로 발생했다.

울산시는 13일 브리핑을 통해 북구 거주 30대(울산 1090번)가 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

울산 1090번은 북구 히어로스파 사우나 관련 확진자 가족으로 자가격리 중 검사에서 양성 판정을 받았다.

이에 따라 사우나 관련 확진자는 울산에서만 43명으로 늘었다.

방역 당국은 확진자 거주지를 방역했으며 추가 동선은 없는 것으로 파악했다.

