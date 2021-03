“보급형 AI 호텔 서비스 모델” KT, '기가지니 호텔 미니' 출시

AI 호텔 서비스 위한 기가지니 호텔 보급형 모델 ‘기가지니 호텔 미니’ 출시

리모콘 신호 출력부 상하좌우 4방향 탑재… 가전 제어 범위 확대

[아시아경제 구은모 기자] KT가 인공지능(AI) 호텔 서비스를 위한 '기가지니 호텔' 단말의 보급형 모델 '기가지니 호텔 미니'를 출시한다고 14일 밝혔다.

KT AI 호텔의 ‘기가기지 호텔’ 단말에서는 음성 한 마디로 호텔 객실 내 조명·TV·냉난방 등의 객실제어가 가능하며, 어메니티·컨시어지 서비스를 요청할 수 있고, 지니뮤직의 콘텐츠도 즐길 수 있다.

기가기지 호텔 미니는 기존 12인치 기가지니 호텔보다 작은 7인치 크기에, 무게도 1.2kg로 가벼워졌다. 또한 적외선 블라스터(IR Blaster)가 상하좌우 4면에 총 4개가 포함되며, 객실제어를 위한 리모콘 신호를 좀 더 강하게 출력할 수 있다. 적외선 블라스터는 적외선 인식으로 동작하는 다른 외부 장치를 제어할 때 필요하다.

단말 내 사용자 인터페이스(UI)도 개선했다. 호텔 투숙객이 자주 사용하는 기능을 음성인식 외에도 쉽게 터치 형식으로도 제어할 수 있으며, 투숙객의 이용 패턴에 따라 패널의 순서를 자동으로 바꿔주는 등 사용 편의성을 높였다. 기존 KT AI 호텔을 사용해 본 투숙객 및 직원들의 의견을 반영한 결과다.

가격도 기존 단말기보다 10만원 이상 저렴해 비교적 객실 규모가 작은 중소형 호텔에서도 부담 없이 단말 선택이 가능하게 됐다. 단, 기본형 기가지니 호텔 단말의 ‘하만카돈’ 스피커는 보급형 기가지니 호텔 미니 단말에선 제공하지 않는다.

최준기 KT AI·빅데이터사업본부장은 “KT 기가지니 호텔 미니에 투숙객들이 필요로 하는 기능을 모두 담았다”며 “이번 단말 라인업 추가로 여러 호텔 고객들의 다양한 요구를 만족시키고 KT AI 호텔 서비스를 더 확대할 수 있을 것”이라고 말했다.

