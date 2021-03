속보[아시아경제 라영철 기자] 경기도 파주시에서 13일 50대 LH 직원이 목 매 숨진 채 발견돼 경찰이 조사 중이다.

13일 경찰에 따르면 이날 오전 10시 5분쯤 경기 파주시 법원읍 삼방리의 한 컨테이너 안에서 50대 LH 직원 A 씨가 목 매 숨져 있는 것을 가족이 발견해 경찰에 신고했다.

숨진 A 씨의 유서 등은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.

경찰은 A 씨 유족 등을 상대로 사망 경위 등을 조사하고 있다.

