"코로나 이후 조금씩, 더 자주 마신다" … 한달에 9일 음주

농림부·aT, '주류산업 실태조사' 결과 2019년 8.5일보다 증가

하루 평균 음주량은 6.9잔→6.7잔으로 감소

[아시아경제 조인경 기자] 코로나19의 영향으로 가정에서 음주를 즐기는 '혼술', '홈술' 등이 확산되면서 소비자들이 술을 조금씩, 더 자주 마시게 된 것으로 나타났다.

13일 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)의 '2020 주류산업정보 실태조사' 보고서에 따르면, 지난해 술을 마신 성인들의 한달간 음주 빈도는 평균 9.0일로 나타났다.

음주 빈도는 2016년 8.9일에서 2017년과 2018년 각각 8.8일, 2019년 8.5일로 감소하다 지난해 반등했다. 반면 음주 시 하루 평균 음주량은 지난해 6.7잔으로 2019년 6.9잔보다 줄었다.

이번 조사는 2020년 9월 2~15일 전국 19~59세 성인 남녀 가운데 월 1회 이상 주류를 소비하고, 6개월 이내 전통주를 마신 적 있는 소비자 2000명을 대상으로 이뤄졌다.

응답자들은 지난해 주류 트렌드로 '혼술(74.9%·복수응답)'과 '홈술(72.0%)'을 가장 많이 꼽았다. 이어 '다양한 맥주(54.9%)', '편의점 구입(49.9%)', '즐기는 술(49.6%)', '도수 낮은 술(34.7%)' 등의 순으로 응답했다.

홈술 트렌드를 이끈 주종은 맥주와 소주였다. 어떤 종류의 술을 즐겨 마시느냐는 질문에 맥주를 꼽은 비중이 41.4%로 가장 많았고 그 다음으로 소주(32.7%), 전통주(15.1%), 수입 와인류(4.5%) 등의 순이었다. 2019년과 비교하면 맥주는 4.5%포인트, 수입 와인류는 0.3%포인트 증가한 반면 소주는 0.2%포인트, 전통주는 5.0%포인트 감소했다.

'가장 좋아하는 주종'으로는 맥주(46.3%), 소주(29.3%), 전통주(10.4%), 수입 와인류(5.3%) 등의 순으로 꼽혔다.

설문에 응한 소비자 중 25~34세 여성들의 경우 "친구의 집 등에서 마시다 보니 음주 양이 늘거나 비싼 술들을 먹게 된다"는 의견이 있었으며, 35∼44세 남성은 "주로 혼술을 하거나 집에서 가볍게 음주한다"고 답했다. 이들 대다수는 또 "코로나19가 종식되면 예전처럼 밖에 나가 지인들과 술을 마실 것"이라고 밝혔다고 보고서는 전했다.

