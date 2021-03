홍콩서 중국 코로나 백신 접종 후 4명 사망…"예약 노쇼 늘어나"

[아시아경제 김보경 기자] 홍콩에서 중국 시노백 코로나19 백신을 접종한 뒤 사망한 사례가 4건 발생하면서 시노백 백신 예약 '노쇼'(no-show)가 늘어나는 것으로 나타났다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난달 26일 시노백 백신 접종이 시작됐을 때 예약 이행률이 90%였으나, 이번주 들어 9일 64%, 10일 72%, 11일 70%로 예약 이행률이 떨어졌다고 12일 보도했다.

홍콩에서는 현재 우선 접종 대상자들에게 코로나19 백신을 접종하고 있으며, 접종 희망자는 인터넷을 통해 사전에 예약해야 한다.

SCMP는 당국이 앞선 사망자 2명에 대해서는 백신과 사망의 인과관계가 없다고 발표했음에도 시노백 백신 접종 후 사망자가 잇따르자 예약하고도 나타나지 않는 사람이 늘어나고 있다고 전했다.

당국은 시노백 백신 접종 후 세번째로 사망한 71세 남성의 사인에 대해 조사 중이다. 네번째 사망자는 만성질환을 앓고 있던 70세 여성이다. 지난 2일 백신을 맞고 11일 사망했다.

SCMP는 독일 바이오엔테크 백신의 11일 예약 이행률은 96%라고 전했다.

홍콩에서는 백신을 선택해 접종할 수 있다. 바이오엔테크 백신은 지난 6일 접종이 시작됐다. 인구 750만명인 홍콩에서는 전날까지 총 14만5800명이 코로나19 백신을 접종했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr