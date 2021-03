[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시의회가 15일부터 19일까지 제235회 김해시의회 임시회를 개회한다.

이번 임시회에서는 2020회계연도 세입·세출 결산 검사위원을 선임하고 '공모사업 관리' '신중년 지원' 등 조례안 15건과 동의안 4건, 의견청취안 2건, 변경안 1건 등 총 22건의 안건을 심의·의결한다.

임시회 첫날인 15일, 제1차 본회의에서 황현재·김한호·주정영·이정화·김종근·정준호·최동석 등 여러 의원들이 5분 자유발언에 나선다.

임시회 마지막 날인 19일, 2차 본회의에서는 시정질문을 통한 의원들의 깊이 있는 질의 및 제안이 진행될 계획이다. 이어 위원회별로 심사한 안건들을 최종 의결하고 제235회 임시회를 마무리한다.

