전남경찰, 부동산 투기 근절 전담수사팀 운영

전담수사팀 48명 편성, 부동산 투기 사범 엄정대응

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남경찰청이 부동산 투기행위 단속·근절을 위해 ‘부동산 투기사범 전담 수사팀’을 편성하고 총력 대응에 나섰다.

12일 전남경찰청에 따르면 부동산 투기사범 전담수사팀은 전남청 수사과장을 수사팀장으로, 반부패경제범죄수사대 중심으로 총괄팀, 수사팀, 분석팀 등 총 48명으로 구성됐다.

경찰은 유관기관과의 협력체제를 구축, 부동산 투기 등 부패범죄 첩보수집 및 부동산 불법 투기 행위를 집중적으로 단속, 투기로 인한 범죄수익에 대해서는 관련 법에 따라 환수할 예정이다.

중점 단속대상은 ▲공무원, 공공기관 임직원 등의 부동산 ‘내부정보 부정 이용행위’ ▲전국 각지의 개발예정지역 농지 부정취득, 토지 불법 형질변경 등 보상 이익을 노린 ‘부동산 투기행위’ ▲허위거래 신고 후 취소, 담합을 통한 시세조작, 불법전매, 차명거래, 미등기전매, 불법중개 등 각종 ‘부동산 시장 교란행위’ 등이다.

전남경찰 관계자는 “부동산 투기 근절을 위해 부동산 시장을 교란하는 일체의 불법행위를 법과 원칙에 따라 지속해서 엄정 사법처리 할 예정이다”며 “부동산 투기가 의심되는 경우, 도민들의 적극적인 제보와 신고를 부탁드린다”고 밝혔다.

