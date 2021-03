티빙 공동대표에 CJ ENM 이명한 본부장…오리지널 콘텐츠 강화

[아시아경제 조슬기나 기자] 온라인동영상서비스(OTT) 티빙(TVING)이 단독대표 체제에서 공동대표 체제로 전환하고 이명한 CJ ENM IP운영본부장을 기존 양지을 대표와 함께 티빙의 공동대표로 선임한다고 12일 밝혔다.

이 신임 대표는 2011년 CJ ENM에 합류해 tvN본부장, 미디어콘텐츠본부장 등을 역임하며 CJ ENM 방송 사업을 이끌었다. 특히 콘텐츠 제작에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 tvN 등의 채널 경쟁력을 끌어올리는 데 중요한 역할을 한 인물이라는 평가를 받는다.

앞으로 사업 확장 및 해외 진출 등의 업무는 양 대표(경영대표)가, 오리지널 콘텐츠 투자와 제작은 이 대표(콘텐츠대표)가 각각 역할을 분담해 이끌 예정이다.

티빙 관계자는 “거대 해외 OTT 플랫폼과 경쟁하려면 사업적 확장과 오리지널 콘텐츠 투자가 동시에 발빠르게 이뤄져야 한다”며 “각각의 분야에서 최고의 전문가인 두 대표가 국내와 해외에서 티빙 경쟁력을 빠르게 끌어올릴 수 있을 것”이라고 전했다.

티빙은 지난 해 10월 CJ ENM으로부터 분할하여 독립법인으로 출범한 후 빠른 속도로 오리지널 콘텐츠 확보 및 사업 확장에 나서고 있다. 올해 1월 JTBC스튜디오가 지분 투자를 통해 합류하며 양사간 콘텐츠 제작의 시너지를 예고했다. 네이버 역시 지난 해 10월 CJ ENM과 지분 맞교환을 단행하며 티빙 투자 계획을 전한 바 있다.

티빙은 향후 3년 간 4000억원 이상의 제작비 투자를 통해 오리지널 콘텐츠를 확보하겠다는 포부를 밝혔다. 그 원년이 되는 올 한 해에만 20여개의 웰메이드 오리지널 콘텐츠를 선보일 예정이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr