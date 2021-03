[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 송혜교가 여왕의 우아함을 표현한 주얼리 화보로 근황을 알렸다.

최근 프랑스 주얼리 브랜드 쇼메(CHAUMET)와 송혜교가 함께한 새로운 조세핀 컬렉션 캠페인이 공개됐다.

화보 속 송혜교는 블랙드레스와 아이보리 정장에 어울리는 심플하면서도 세련된 분위기의 주얼리와 디자인 워치를 착장해 우아한 느낌을 자아내고 있다.

현재, 송혜교는 쇼메의 APAC 앰버서더로 활동 중이다.

한편, 송혜교는 올해 하반기 SBS 드라마 '지금, 헤어지는 중입니다'로 2년 만에 안방에 복귀한다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr