조정 받는 金, 투자 시점은 하단 확인한 후

[아시아경제 송화정 기자]금값이 약세를 보이고 있는 가운데 금리 상승 추세가 지속될 경우 하방압력도 이어질 것으로 전망된다.

13일 하나금융투자에 따르면 연초만 해도 온스당 1900달러 수준에 머물던 금값은 지난 8일에는 저점이 온스당 1673.3달러를 기록, 지난해 6월 수준으로 되돌어가는 모습을 보였다. 이같은 금값 약세는 금리 상승 때문이다. 전규연 하나금융투자 연구원은 "장기금리가 기대 인플레이션보다 빠른 속도로 상승했기 때문"이라며 "금은 물가 상승에 대한 헤지 수단으로 기대 인플레이션과 양의 상관성을 갖는 반면 무이자자산이기 때문에 금리와는 역상관성을 지닌다"고 설명했다.

따라서 금 가격의 향방을 가늠하기 위해서는 두 지표의 상대적 상승 속도를 보여주는 실질금리를 주시해야 한다는 의견이다. 10년물 기대인플레이션율(BEI)은 2월 중순 2.24%까지 상승한 후 약보합 흐름을 보인 반면 같은 기간 미 국채 10년물은 1.29%에서 최고 1.61%까지 상승했다. 실질금리가 상승하면서 금값이 하락한 것으로 실질금리가 오르는 추세에 있다면 금 가격의 하방압력은 이어질 수 있다.

전 연구원은 "2010년 이후 금 가격과 실질금리간 회귀식을 통해 적정 금 가격을 추정해보면 1688달러 수준"이라며 "장기금리의 빠른 상승 추세가 지속돼 실질금리의 마이너스 폭이 0.4% 수준으로 줄어든다고 가정해보면 금 가격의 지지선은 1600달러 수준이 될 것이다. 온스당 1600달러 근방에서 금 가격이 지지될 것"으로 내다봤다.

미 달러가 다소 강한 흐름을 보이고 있는 점도 금 가격을 제한한다. 달러가 약세 추세에 있는 경우 금값은 보통 상승하는 흐름을 보이는데 현재 미 달러가 리플레이션 기대감을 반영해 상승하면서 금의 상대적 매력이 약화됐다. 전 연구원은 "실질금리가 상승하고 미 달러가 강세를 보이면서 금값의 하락 압력이 높아진 만큼 당분간 금 매수는 하단을 확인한 후 진입하는 전략을 권고한다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr