함평군, 청렴도 향상 내부통제 시스템 운영

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군이 행정오류를 최소화하고 청렴성을 확보하기 위해 자율적 내부통제 시스템을 강화한다.

12일 군에 따르면 자율적 내부통제는 공공 감사체계의 한계점을 극복하고 공무원 스스로 공적 업무 처리 과정에서 쉽게 범할 수 있는 행정오류나 비리 등을 사전 예방해 행정의 투명성과 효율성을 높이기 위한 제도다.

현재 군은 ▲청백-e 통합 상시모니터링 ▲자기진단 ▲공직자 자기관리 등 3개 분야의 자율적 내부통제 시스템을 운영하고 있다.

군은 행정안전부 주관 ‘자율적 내부통제 평가’에서 지난해 도내 1위(행안부 장관상 수상) 달성에 이어, 올해 최우수기관 선정을 목표로 청렴 마일리지제도 확대 운영과 자체평가를 통한 인센티브 부여 등의 다양한 시책을 추진할 방침이다.

또 지방세와 세외수입, 지방재정 시스템 등 각종 행정정보 시스템을 감시하는 청백-e 시스템과 환경·건축·인허가 업무 등을 상·하급자가 중복 점검하는 자기진단, 공무원 개인 윤리 활동 실적을 계량·관리하는 공직자 자기관리 등의 기존 시스템도 더욱 활성화할 계획이다.

이상익 군수는 “공직 비리는 사전예방이 중요한 만큼 자율적 내부통제 제도 정착으로 군민에게 신뢰받는 군정을 운영하겠다”며 공공기관 청렴도 상승을 위한 직원들의 적극적인 동참을 당부했다.

