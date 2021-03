기업자산 매각지원 통해 1.1조원 유동성 지원

신규수요 발굴, 민간공동투자 활성화 등 지원체계 확대구축

"2021년 1조원 지원 달성 목표"

[아시아경제 박선미 기자] #.공연장을 운영하는 중견기업 A사는 주채권은행과 재무구조개선약정을 이행 중인 상황에서 코로나19로 인한 일시적인 유동성 위기가 발생했다. 이에 '기업자산 매각지원 프로그램'으로 약 400억원 규모의 유동성을 확보했고, 매각 후 재임대 방식으로 공연장 영업을 계속하면서 향후 재무상황이 나아지는 경우 우선매수권 행사를 통해 해당 자산을 재매입 할 수 있는 기회를 확보할 수 있게됐다.

14일 금융위원회는 지난해 7월부터 한국자산관리공사(이하 캠코)를 통해 '기업자산 매각지원 프로그램'을 운영, 코로나19 등으로 인한 일시적인 경영상의 어려움을 겪는 기업이 보유한 부동산·선박 등을 인수해 1조1000억원을 지원했다고 밝혔다.

이 가운데 기업 보유 부동산 인수를 통한 지원은 6581억원 규모다. 시급성·효과성·공정성을 기본원칙으로 기업규모와 자산유형 등을 균형 있게 고려해 17개 기업(대기업 5, 중견기업 2, 중소기업 10)을 선정했고 6581억원을 지원했다.

해운사 보유 선박 인수 등을 통한 지원도 4171억원 규모다. 국내 해운사가 보유한 중고선박을 인수 후 용선료를 수취하고, 해운사는 선박 사용을 통한 영업을 계속하는 방식으로 2366억원을 지원했다. 신조선박을 건조하는 경우 금융기관의 자금 지원이 어려운 상황을 고려해 건조선가의 70%한도 이내에서 캠코 단독 또는 공동투자를 통해 1805억원을 지원했다.

금융위는 캠코와 함께 올해 신규수요 발굴과 민간공동투자 활성화 등을 통해 1조원의 유동성을 공급할 계획을 갖고 있다. 2021년 코로나19 상황 지속에 대비해 기업들의 일시적 어려움 및 회생가능성 여부를 적절히 판단하고 그에 부합한 지원체계를 구축해 나갈 방침이다.

우선 매각 주간사, 개별 기업 대상으로 자산 매각 수요조사를 실시해 기업별 찾아가는 면담을 통해 시장과 기업의 수요를 적극 파악하고, 기업이 자구계획 수립 시 프로그램을 활용할 수 있도록 채권단과의 협의채널을 마련해 자산 매각 수요가 있는 기업을 대상으로 쉽게 신청할 수 있도록 할 계획이다.

아울러 수요가 많은 중소·중견기업의 S&LB 방식의 경우, 자산인수를 위한 심사기간 단축 등 제도개선 가능성 등을 점검해 대기업과의 균형있는 지원체계를 유지해 나갈 예정이다. 또한, 캠코가 시장에서 보완적인 역할을 강화해 나갈 수 있도록 민간공동투자(LP참여)를 집중적으로 추진할 방침이다.

금융위 관계자는 "향후 기업의 자산매각 지원 수요와 시장중심의 구조조정을 위해 기업구조혁신펀드, 캠코를 통한 설비 자산 인수, 패키지형 회생기업지원프로그램(DIP금융)등 다른 프로그램과도 연계성을 강화하고 기업이 원하는 시기, 원하는 유형으로, 충분한 지원을 받을 수 있도록 운영해 나갈 것"이라고 말했다.

