타임스퀘어, '화이트데이 선물 프로모션' 실시

[아시아경제 김유리 기자] 경방 타임스퀘어는 화이트데이를 맞아 선물 프로모션을 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 프로모션에서는 패션, 잡화, F&B 등 다양한 브랜드가 참여해 선물하기 좋은 상품들을 선보인다. 14일까지 브랜드 셀렉트샵 '플랫폼 플레이스'와 영국 패션 브랜드 '프레드페리'는 20만원 이상 구매하는 모든 고객에게 10% 할인 판매한다. 프랑스 란제리 브랜드 '에탐'은 20% 할인 프로모션을 진행한다.

슈즈 SPA 브랜드 '슈펜'은 14일까지 '슈펜X츄파츕스' 협업 상품 2개 이상 구매 시 즉시 20% 할인되며 디자인 리테일 전문 브랜드 '아트박스'는 DIY 세트 판매와 초콜릿·캔디 할인을 담은 '달콤한입 화이트데이 기획전'을 진행한다. 화장품 편집숍 '시코르'는 돌체앤가바나, 코치, 지미추 등 다양한 향수 제품 선물 기획전을 실시한다.

프렌치 캐주얼 주얼리 브랜드 '일리앤'은 31일까지 커플링 구매시 10% 할인 혜택을 제공한다. 스웨덴 시계 및 액세서리 브랜드 '다니엘웰링턴'도 15일까지 화이트데이 세트를 10% 할인된 가격에 내놓으며 로즈박스(20만 원 이상 구매 시 2개 증정)도 제공한다. 패션 주얼리 브랜드 '미니골드'는 14일까지 14K, 18K 커플링을 구매하는 고객들에게 생화 꽃다발을 선물한다.

프리미엄 디저트 카페 '투썸플레이스'는 14일까지 1만5000원 이상의 초콜릿과 쿠폰으로 구성된 '미스터리 화이트 박스'를 1만원에 판매하고 커피 브랜드 '마호가니'는 21일까지 콜드브루 음료 구매 시 1만4000원 상당 콜드브루 330㎖를 1만원에 할인 판매한다. 베이커리 카페 '청청'은 31일까지 프랑스식 엄마손파이 빨미까레 3개를 구매하는 고객들에게 1개를 무료 증정한다.

캔디젤리 전문점 '위니비니'도 화이트데이 기획전을 실시한다. 위니비니 9구와 16구를 각각 1만8000원에서 1만2900원으로, 2만5000원에서 1만8500원으로 가격을 낮춰 판매한다.

윤강열 경방 타임스퀘어 영업판촉팀 부장은 "다가오는 화이트데이를 맞아 사랑하는 사람에게 전할 선물을 고민하고 있을 고객들을 위해 화이트데이 프로모션을 준비하게 됐다"며 "타임스퀘어에서 사랑하는 마음이 담긴 선물을 전하길 바란다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr