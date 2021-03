EU, '1회 접종' J&J 백신 승인

화이자·모더나·AZ 이어 네번째

[아시아경제 조현의 기자] 유럽연합(EU)이 11일(현지시간) 미국 제약사 존슨앤드존슨의 코로나19 백신에 대한 긴급사용을 승인했다. 화이자, 모더나, 아스트라제네카에 이어 유럽에서 사용 가능한 네 번째 백신이다.

우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 이날 트위터에 "EU 내 존슨앤드존슨 백신의 사용을 승인했다"고 밝혔다. 유럽의약품청(EMA)은 이날 앞서 18세 이상에서 존슨앤드존슨의 조건부 판매 사용 승인을 권고했다.

존슨앤드존슨 백신은 1회 접종형이다. 두 차례 맞아야 하는 기존 백신과 달리 한 번만 접종해도 예방 효과가 있다는 점이 특징이다. 일반 냉장고에서도 보관이 가능해 별도로 초저온 냉동 시설을 갖출 필요가 없다. 지난달 말 미국에 이어 이달 초 캐나다에서도 사용 승인을 받았다.

EMA 산하 약물사용자문위원회(CHMP)는 이날 존슨앤드존슨 백신이 효과, 안전성, 품질에서 기준을 충족한다고 결론을 내렸다. EMA는 "임상시험 결과 이 백신은 67%의 효능을 지녔으며 부작용은 약하거나 중간 수준으로 백신 접종 며칠 후 사라진다"며 "가장 흔한 증상은 백신 주입 부위 통증, 두통, 피로감, 근육통, 메스꺼움"이라고 설명했다.

EU 집행위원회는 현재 존슨앤드존슨 백신 4억회 접종분을 확보했다. EMA는 "이번 결정으로 코로나19와 싸우고 시민들의 삶과 건강을 보호할 수 있는 또 하나의 선택지를 갖게 됐다"고 밝혔다.

