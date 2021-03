美는 참여

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 유럽연합(EU)이 북한 인권 결의안 초안을 유엔 인권이사회에 제출했다. 미국과 일본이 공동 제안국으로 참여했지만 한국은 제안국 명단에서 빠졌다.

11일(현지시간) 미국의 소리방송(VOA)에 따르면 포르투갈이 유럽연합을 대표해 북한의 인권 상황과 관련한 결의안 초안을 제출했다.

유럽연합이 작성한 결의안 초안에는 미국과 일본, 영국, 호주 등 43개국이 공동 제안국으로 참여했지만 한국은 공동제안국에 포함되지 않았다.

결의안 초안은 북한의 제도적이며 광범위하고 중대한 인권 유린을 강력히 규탄하며 지금까지 유엔 인권이사회와 유엔총회에서 채택된 모든 북한인권 결의안을 상기하고 이를 이행할 것을 촉구했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr