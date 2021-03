[세종=아시아경제 권해영 기자] 해양수산부는 오는 13일 올해 '제1회 해기사 정기시험'을 실시한다고 11일 밝혔다.

이 시험은 해기사 면허를 새로 취득하거나 선박에서 상위직급 선원으로 승무하기 위해 치러야 한다. 올해 첫 해기사 정기시험은 1급부터 6급, 소형선박조종사 등 전 등급의 해기사 면허를 대상으로 부산, 인천, 여수, 마산 등 전국 10개 지역에서 동시에 진행된다. 총 3300여 명이 응시할 예정이다.

해수부는 올해도 중앙재난안전대책본부의 시험 방역관리 안내를 철저히 준수하며 시험을 진행할 계획이다.

한편 해수부는 이번 해기사 정기시험을 시작으로 올해 6, 9, 11월 등 총 4차례에 걸쳐 응시인원 3000여 명 규모의 정기 해기사 시험과 응시인원 200여 명의 소규모 상시시험 30여 회를 시행할 방침이다.

