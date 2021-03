화승알앤에이, 분할 신설법인 15일 코스피 상장

[아시아경제 오현길 기자] 한국거래소는 화승알앤에이 화승알앤에이 013520 | 코스피 증권정보 현재가 3,650 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,650 2021.03.11 15:30 장마감 관련기사 정부 “친환경” 적극 지원한다!! 대규모 보조금 받는 ‘이 기업’!! 주가 훨훨!《시선집중》 "이런 것도 모르면서 무슨 주식을 한다고..." 꼭 한번 봐야할 이야기[특징주] 화승알앤에이, 현대차그룹 지분보유에 애플카 수혜주로 부각 상승세 close 의 인적분할 신설법인인 화승알앤에이가 오는 15일 유가증권시장에 상장한다고 11일 밝혔다.

화승알앤에이의 보통주 1899만3623주가 상장한다.

인적분할 존속회사는 화승코퍼레이션으로 사명을 바꿔 같은 날 변경 상장한다.

신설법인 화승알앤에이는 분할 전 회사의 자동차 고무제품 제조업 부문을 분할해 신설됐다.

