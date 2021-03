[아시아경제 오현길 기자] 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 5,720 전일대비 130 등락률 +2.33% 거래량 43,467,859 전일가 5,590 2021.03.11 15:30 장마감 관련기사 대우건설, 커뮤니티 활발... 주가 2.86%.KDB인베스트먼트 "대우건설 매각 진행 사항 없어"[특징주]대우건설, 매각 추진 기대감에 '강세' close 은 "매각 추진 관련 기사에 관해 당사 최대주주에 확인한 결과, 대우건설 보유 지분 매각 관련해 구체적으로 제안을 받거나 진행중인 사항이 없다는 답변을 받았다"고 11일 공시했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr