광주시의회, 자치경찰위원회 위원 공개모집

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시의회(의장 김용집)는 오는 12일 광주광역시자치경찰위원회 위원 추천을 위해 후보자를 공개모집할 계획이라고 11일 밝혔다.

모집기간은 이날부터 오는 18일까지 이메일, 등기우편, 직접방문을 통해 서류로 접수받을 계획이다. 자세한 사항은 광주광역시의회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

이번 공모는 투명하고 공정한 위원선정을 위해 응모자에 대해 시의회 인사추천위원회에서 자격요건, 결격사유 등 적격성과 직무수행능력 등을 종합적으로 심사하여 평가할 예정이다.

특히, 심사과정에서 후보자에 대한 병역기피, 세금탈루, 불법적 재산증식, 위장전입, 연구부정행위, 음주운전, 성 관련범죄 등 ‘임용 전 7대 원천 배제 기준’을 적용하고, 후보자 스스로가 재산형성, 납세의무 이행 등을 작성하는 ‘자기검증기술서’를 제출받는 등 철저한 인사 검증 시스템을 적용할 계획이다.

김용집 의장은 “자치경찰제가 시행되면 지역 주민요구가 반영된 보다 밀착된 치안서비스가 제공되는 만큼 시민의 기대에 부응하도록 어느 때보다 철저한 검증을 통해 한 치의 의혹이 없이 위원 추천을 진행하겠다”고 말했다.

