논란의 '알몸 배추 절임' 영상, 中 "수출용 아니다" 해명

[아시아경제 강주희 기자] 중국에서 상의를 탈의하고 굴착기를 이용해 배추를 대량으로 절이는 영상이 공개돼 논란이 일고 있는 가운데, 중국은 해당 영상이 수출용 김치를 만드는 과정이 아닌 것으로 파악된다고 밝혔다.

11일 노컷뉴스 보도에 따르면, 한국의 관세청에 해당하는 중국 해관총서는 이날 한국대사관에 문제의 영상이 수출용 김치를 만드는 과정이 아니라고 밝혔다.

대사관 관계자는 "보통 김치에 들어가는 배추는 냉장 상태에서 24시간 이내에 절여야 한다"며 "영상에 나오는 것처럼 상온에서 절이면 맛이 완전히 변질된다는 게 해관총서 측 설명"이라고 말했다.

이어 "해당 영상에 나오는 배추는 김치용이 아닌 중국 음식에 들어가는 원료 정도로 생각된다"며 "일반적인 작업 방식은 아니고 특수한 사건으로 생각된다"고 덧붙였다.

문제의 영상은 지난 7일 한 온라인 커뮤니티에 '중국에서 배추를 대량으로 절이는 방법'이라는 제목으로 올라와 논란이 됐다.

해당 영상에는 상의를 벗은 한 남성이 대량의 배추와 함께 수조 안에 잠겨 있었고, 녹슨 굴착기로 배추가 옮겨지는 모습이 담겼다.

이에 누리꾼들 사이에서는 "사람 먹는 음식 만들어지는 곳이 맞나", "저런 과정을 거친 김치를 어떻게 먹나" 등 식품 위생 상태에 대한 지적이 이어졌다.

