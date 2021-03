영광군 ‘여성문화센터 프로그램’ 수강생 모집

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 오는 15일부터 내달 2일까지 ‘여성문화센터 프로그램’ 수강생을 모집한다고 11일 밝혔다.

이번 개설강좌는 경력단절 여성을 위한 취업·창업교육으로 ▲회계관리2급 ▲ITQ자격증(엑셀+파워포인트) ▲도형심리상담사 자격증 취득반과 취미교양강좌 프로그램으로 ▲홈트레이닝 ▲티(TEA)클래스 ▲퍼스널메이크업 ▲원데이클래스(5회) 총 7개 강좌이다.

모집인원은 강좌별 15명 이내로 최소화해 사회적 거리두기 방역수칙을 준수하고, 코로나19 방역단계에 따라 집합교육과 온라인(화상)교육을 병행해 운영할 예정이다.

수강신청은 군에 주소를 두고 거주하는 여성이면 누구나 가능하고 여성문화센터에 방문해 신청하면 된다.

군 관계자는 “코로나19로 지친 군민들의 심신을 위로할 수 있는 다양한 취미강좌를 운영할 계획이다”며 “앞으로도 여성문화센터가 지역여성들의 건전한 문화생활과 잠재능력 개발의 장이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

