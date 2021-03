이재명 "민주당 내 갈등 이간질 도 넘었다"…당원과 가짜 언론에 경고

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 최근 더불어민주당 내 갈등을 부추기는 근거없는 '가짜뉴스'가 판치고 있다며 "지상 최대의 이간작전이 시작됐다"고 개탄했다.

그는 그러면서 당내 사적 욕망을 위해 이간질을 악용하는 당원은 적에게 이로움을 주는 간자일 가능성이 높고, 정론직필을 버리고 가짜뉴스 양산에 혈안이 된 언론에 대해서는 재기 불능 수준의 징벌적 배상을 할 수 있는 제도적 장치를 마련해야 한다고 강조했다.

이 지사는 11일 페이스북을 통해 "이재명 탈당에 의한 4자 구도가 펼쳐지면 필승이라는 허망한 뇌피셜이 시작되고, 갑자기 민주당 내 갈등을 부추기는 근거 없는 낭설과 가짜뉴스가 넘쳐나고 있다"며 "역사를 보면 멀쩡한 나라가 이간계에 넘어가 망한 경우가 많다"고 경고했다.

이어 "36계중 이간계가 비용이 적으면서 효과가 높아 지금까지도 가장 많이 이용된다"며 "사적 욕망보다 공익을 우선하는 진짜 민주당원은 원팀 정신을 잃지 않을 것이고, 허위사실로 동지를 음해하고, 사실에 기초한 품격있는 비판이 아닌 욕설과 비방으로 내부 갈등을 일으키는 자들은 이간질을 위해 환복 침투한 간자일 가능성이 많다"고 우려했다.

또 "특정 정당의 당보도 아닌 명색이 언론기관이면서, 정론직필이 아닌 가짜뉴스로 정치적 균열과 갈등을 초래하며 주권자의 판단을 흐리는 것은 민주주의를 위해 부여된 특권으로 민주주의를 파괴하는 중범죄"라며 "부패언론은 공직 부조리 만큼이나 민주주의와 국가의 심각한 적"이라고 비판했다.

이 지사는 그러면서 "(이런 언론에 대해선)재기가 불가능할 정도의 엄중한 처벌과 징벌배상으로 재발을 막아야 한다"고 주장했다.

