[아시아경제 김효진 기자] 광주은행은 오는 28일까지 대학생 홍보대사 11기를 모집한다고 11일 밝혔다.

광주·전남지역 소재 대학교에 재학 또는 휴학 중인 1~3학년 학생이면 누구나 지원 가능하며 서류전형과 면접을 거쳐 30여명을 선발한다.

광주은행 홈페이지에서 지원서를 다운 받아 작성해 이메일로 지원하면 된다. 대학생 홍보대사에게는 매월 소정의 활동비 등이 지원된다.

11기 홍보대사는 4월 말 발대식을 시작으로 11월까지 광주은행 브랜드 홍보, 유스(Youth) 고객과의 소통, 다양한 콘텐츠 제작과 사회공헌활동 참여, 온라인 홍보활동 등을 펼치게 된다.

