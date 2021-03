건기식협회, '올해 건강기능식품 정책방향 및 시장전망 세미나' 개최

[아시아경제 임혜선 기자] 한국건강기능식품협회가 11일 오후 2시부터 '2021 건강기능식품 정책방향 및 시장전망 세미나'를 개최한다고 밝혔다.

세미나는 올해 예상되는 정부 정책 변화와 소비자 트렌드를 공유함으로써, 협회 회원사의 효과적인 마케팅 전략 수립에 도움을 주고자 기획됐다. 행사는 판교에 위치한 건기식협회 대강당에서 사회적 거리두기 기준에 맞는 최소 인원이 참석한 가운데 진행하며, 온라인 송출 방식도 병행한다.

연사로는 식약처, 농식품부 등 주요 정부 부처 관계자를 비롯한 시장 전문가들이 참여한다. 올해 건기식 정책 개정사항 및 향후 방향과 건기식 산업 지원정책 등에 대해 발표할 예정이다.

권석형 협회장은 "건강기능식품 시장이 빠른 성장을 거듭하면서 정확한 시장 및 정책 분석에 기반한 마케팅 전략 수립의 필요성도 높아졌다"라며 "협회는 이번 세미나를 포함해 앞으로도 업계 내 전문적이고 실용적인 정보가 공유될 수 있는 다양한 자리를 마련하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

