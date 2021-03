아시아나항공, 통합 방역 프로그램 시행…코로나 관리 강화

[아시아경제 이동우 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 14,950 전일대비 50 등락률 +0.34% 거래량 109,294 전일가 14,900 2021.03.11 10:31 장중(20분지연) 관련기사 아시아나항공, 'A380 관광비행' 이용시 롯데호텔 숙박 할인아시아나항공, 우수고객 개인정보 일부 유출[e공시 눈에 띄네]코스피-26일 close 은 코로나19 예방을 위한 통합 방역 프로그램인 '아시아나 케어 플러스'를 실시한다고 11일 밝혔다.

아시아나항공은 공식홈페이지에 '아시아나 케어 플러스' 전용 페이지를 신설해 코로나19 관리를 강화한다. 전용 페이지는 국가별 입국 제한 현황, 운항 노선 안내, 국제선 항공권 변경 및 환불 규정 등 코로나19 관련 소식을 실시간 업데이트한다. 또 체크인부터 탑승까지 아시아나항공이 실시하고 있는 방역, 예방 활동 등을 소개하며 고객의 안전한 여행을 돕는다.

회사는 케어플러스 키트 10만개를 제작해 오는 29일부터 인천국제공항 국제선 탑승객 전원을 대상으로 배포할 예정이다. 해당 키트는 KF94 에어데이즈 마스크, 손 소독제, 안전한 여행을 위한 안내문 등으로 구성되어 있으며 인천국제공항 아시아나항공 체크인 카운터에서 제공된다.

아시아나항공 관계자는 "이번 방역 프로그램을 통해 항공기 방역과 예방 활동에 대한 고객 신뢰를 더욱 높일 수 있을 것"이라고 말했다.

아시아나항공은 지난해 1월 코로나19 관련 대응을 위해 총 20개의 팀으로 구성된 코로나19 대책본부를 조직해 사업장 방역과 직원 행동 수칙 등을 관리하며 감염예방 활동에 총력을 기울이고 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr