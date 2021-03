포스코케미칼, 디딤씨앗통장으로 지역 청소년 사회 첫 걸음 돕는다

지역 청소년 100명에 연간 6000만원 자립자금 후원…정부와 1:1 매칭 지원

[아시아경제 황윤주 기자] 지역밀착형 사회공헌활동으로 기업시민 경영이념을 실천하는 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 147,000 전일대비 2,000 등락률 +1.38% 거래량 107,920 전일가 145,000 2021.03.11 09:43 장중(20분지연) 관련기사 CJ CGV·SK이노베이션·카카오 등 11개사, 거래소 공시우수법인 선정포스코케미칼, 주가 14만 1000원 (-6.62%)… 게시판 '북적'포스코케미칼, 외국인 1만 7314주 순매수… 주가 1.57% close 이 지역 청소년 사회 진출을 돕는 디딤씨앗통장 후원을 새롭게 시작한다.

포스코케미칼은 경북 포항과 구미, 전남 광양에서 임직원과 지역사회의 추천을 통해 선정한 아동 100명에게 이달부터 2022년 2월까지 1년 동안 총액 6000만원을 후원한다. 대상자 1인당 월 5만원씩 통장에 적립되고, 정부가 동일한 금액을 추가지원함으로써 1년 후 통장에 120만원이 모이게 된다.

디딤씨앗통장은 취약계층 청소년의 사회진출 초기 비용 마련을 위해 정부가 운영하는 자산형성 지원 사업이다. 민간 후원자와 정부가 1:1 매칭지원하고, 운영은 보건복지부 산하 아동권리보장원이 맡는다.

후원에 소요되는 자금은 포스코케미칼 임직원이 출연한 '1% 나눔기금'을 활용하고, 적립된 후원금은 대상자 연령이 만 18세에 도달하면 ▲학자금 ▲주거 ▲결혼자금 ▲창업 등 자립과 원활한 사회진출을 위해 활용할 수 있다.

포스코케미칼은 본사가 위치한 포항을 비롯해 지역 사회에서 교육을 통한 자립과 의식주 지원 등 공동체와의 상생 발전과 기업시민의 역할을 다하기 위한 사회 기여 활동을 이어가고 있다.

디딤씨앗통장 외에도 지역 청년들의 취업을 지원하고 자립을 돕기 위해 지난 해부터 운영 중인 상생형 축로 기능인 양성 교육을 비롯해, 이주여성과 장애인의 자활을 위해 설립한 사회적기업 세탁소 커피, 저소득층에 식료품을 지원하는 푸드충전소 등 지역사회를 위한 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.

포스코케미칼 기업시민사무국 사회공헌 담당자는 "현재의 어려움을 극복하고 자립의 발판을 마련할 수 있도록 계층별로 맞춤형 지원을 실시하고 있다"며 "지역사회와 더불어 성장하기 위한 다양한 기업시민 실천을 확대해 나갈 것"이라고 전했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr