“Z세대 최적화 LTE폰” 삼성 ‘갤럭시A32’ 출시… 37만4000원

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자가 30만원대 LTE 스마트폰 ‘갤럭시A32’를 선보인다.

삼성전자는 오는 12일 다양한 모바일 콘텐츠를 즐기는 Z세대에 최적화 된 기능을 갖춘 갤럭시A32를 출시한다고 11일 밝혔다.

군더더기 없이 간결한 디자인의 갤럭시A32는 90Hz 화면 주사율을 지원하는 162.1mm(6.4형) 인피니티-U 디스플레이를 탑재해 부드럽고 쾌적한 웹 서핑과 동영상 시청 경험을 제공한다.

아울러 전면에 2000만화소의 카메라와 함께 후면에는 6400만화소의 메인 카메라, 800만화소의 초광각 카메라, 500만화소의 심도 카메라와 접사 카메라 등을 탑재해 셀피부터 풍경 사진까지 다양한 촬영을 지원한다.

또한 5000mAh 대용량 배터리를 탑재해 충전 걱정 없이 하루 종일 스마트폰의 다양한 기능을 자유롭게 사용할 수 있으며, 15W 고속 충전도 지원한다. 삼성페이와 온 스크린 지문인식으로 편의성까지 높였다.

색상은 어썸 블랙, 어썸 화이트, 어썸 바이올렛 등 3가지로 출시되며, 가격은 37만4000원이다. 자급제와 이동통신 3사 모델로 출시된다.

삼성전자는 갤럭시A32 구매 고객을 대상으로 프리미엄 동영상 스트리밍 멤버십 '유튜브 프리미엄' 2개월 무료 체험권과 독서 플랫폼 '밀리의 서재' 전자책 2개월 무료 구독권을 제공할 예정이다.

