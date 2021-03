위메프, 'W아카데미' 첫 라방…소상공인 라이브커머스 지원

권칠승 중소벤처기업부 장관, 개그맨 김재우, 쇼호스트 이자연 등 특별 출연

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 10일 소상공인 콘텐츠 종합시설 'W아카데미' 오픈을 기념해 특별 라이브커머스 '끝까지판다X가치DAY'를 진행했다고 11일 밝혔다.

이날 방송에서는 W아카데미를 찾은 권칠승 중소벤처기업부 장관과 개그맨 김재우, 쇼호스트 이자연, 소상공인 판매자 천영 대표 등이 특별 출연해 우수 소상공인 상품을 직접 소개했다.

판매 상품은 우수 소상공인 상품 중 환절기 건강 관리에 필수적인 건강식품·용품을 엄선했다. 위메프 입점 3개월 만에 매출 1억원을 달성한 불쭈꾸미 밀키트, 부산 고기국밥 등은 방송 시간 중 위메프 식품 베스트 랭킹에도 올랐다.

이날 방송은 위메프가 중소벤처기업부, 중소기업유통센터와 손잡고 소상공인 디지털 전환을 위해 설립한 W아카데미 스튜디오에서 진행됐다. W아카데미는 판매 컨설팅, 교육 프로그램, 교육·촬영 공간 및 업무에 필요한 장비, 기자재 등을 지원하는 콘텐츠 종합시설이다.

김지훈 위메프 운영본부 본부장은 "W아카데미 첫 라이브커머스가 성공적으로 마무리된 만큼 앞으로 소상공인들이 W아카데미에서 보여줄 성과가 기대된다"며 "많은 소상공인의 온라인 진출을 돕기 위해 더 다양한 방식과 툴을 활용한 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.

