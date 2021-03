대전시 비대면·디지털 창업기업에 성장사다리 지원

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 비대면·디지털 분야의 창업기업에 성장사다리를 놓는다.

시는 ‘포스트코로나 대응 성장단계 창업기업 육성사업’ 참여자를 모집한다고 11일 밝혔다.

모집대상은 비대면·디지털 분야 혁신기술을 보유한 창업 후 3년 이상 7년 미만의 기업이다.

시는 전문가 평가를 통해 20여 팀을 지원기업으로 선발할 계획이다. 선정된 기업은 대전에 거주하는 만 39세 이하 청년을 의무 고용해야 하며 이때 시는 고용한 인력에 대해 최대 1800만원의 인건비를 지원한다.

또 기술개발 및 보완, 온·오프라인 유통채널 구축 등 기업성장에 필요한 프로그램 운영을 위해 기업지원비 1800만원을 별도 지원한다.

이 사업은 행정안전부 지역주도형 청년일자리사업의 일환으로 시행된다. 앞서 지난해 이 사업에는 28개사가 참여해 평균 매출 33% 증가와 경영·기술인증 32건, 업무협약 체결 23건 등의 성과를 거뒀다.

참여를 희망하는 창업기업은 청년 신규채용 확약서 등 관련 서류를 갖춰 오는 19일까지 대전테크노파크 온라인 접수시스템을 통해 신청을 마쳐야 한다.

기타 자세한 사항은 대전테크노파크 홈페이지를 참조하거나 대전테크노파크 지역산업육성실을 통해 안내받을 수 있다.

박문용 시 기업창업지원과장은 “지역 내 비대면·디지털 창업기업에 맞춤형 지원을 통해 코로나19를 극복하고 스타기업으로 성장할 수 있도록 역량을 집중하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr