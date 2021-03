[신간안내] '이것은 변기가 아닙니다' 外

◆이것은 변기가 아닙니다= 한국인은 일년간 1인당 평균 70kg의 똥을 배설하는데 이는 포장용 플라스틱 소비규모(61kg)보다 많다. 울산과학기술원 도시환경공학과 교수로 재직중인 저자는 똥을 폐기가 아닌 유용하게 활용할 수 있는 자원으로 다루는 방법을 제시한다.(조재원·장성익 지음/개마고원)

◆하버드에서 배우는 부동산 투자전략= 하버드 대학원에서 부동산 투자실무 과정을 강의하는 저자가 전하는 부동산 투자전략. 전세계적 부동산 규제와 집값 상승요인을 각국의 사례를 들어 실증적으로 밝힌다. 코로나19 이후 집값 전망도 담았다.(페르난도 레위 하라 지음/경록부동산교육연구소 옮김/경록)

◆고도일보 송가을인데요= 현직 기자인 송경화 작가의 소설 데뷔작. 언론사 신입 기자가 은폐된 진실을 추적하며 벌이는 흥미진진한 취재 분투기다. 기자들의 생활상과 지난 10년간 우리 사회를 관통한 주요 이슈들을 다뤘다.(송경화 지음/한겨레출판사)

최동현 기자 nell@asiae.co.kr