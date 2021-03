[아시아경제 정현진 기자] 전국경제인연합회(전경련)가 40대 조원태 한진그룹 회장을 부회장단에 합류시켰다.

11일 재계에 따르면 전경련은 고(故) 조양호 전 한진그룹 회장의 후임으로 아들인 조 회장을 부회장으로 임명했다. 또 박삼구 금호그룹 회장과 류진 풍산그룹 회장, 박영주 이건산업 회장은 부회장에서 물러났다.

전경련은 이러한 내용을 담은 조직개편 안건을 지난달 열린 정기총회에서 의결했다. 이에 따라 전경련 부회장단은 김승연 한화그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장, 이웅렬 전 코오롱그룹 회장, 김윤 삼양홀딩스 회장, 박정원 두산그룹 회장, 조원태 한진그룹 회장, 권태신 전경련 상근부회장 등으로 구성됐다.

앞서 전경련은 조직 쇄신을 위해 부회장단에 IT기업 총수들과 2~3세대 경영인들의 합류를 추진하고 있다고 밝혔다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr