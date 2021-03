박범계 "검찰총장후보추천위 내일 구성이 목표"… "LH 사태 합조단, 검사 추가 파견 장담 어려워"

[아시아경제 최석진 기자] 박범계 법무부 장관이 윤석열 검찰총장의 후임 인선을 위한 검찰총장후보추천위원회를 11일 구성하는 게 목표라고 밝혔다.

한국토지주택공사(LH) 직원들의 3기 신도시 투기 의혹을 조사 중인 정부 합동조사단(합조단)에 부동산 수사 전문 검사 1명의 추가 파견이 결정된 가운데 박 장관은 더 이상의 검사 추가 파견 가능성에 대해서는 "장담하기 어렵다"고 입장을 밝혔다.

박 장관은 10일 퇴근길에 취재진을 만나 "11일 총장후보자추천위를 구성하는 것을 목표로 하고 있다"고 말했다. 다만 박 장관은 "본인들 확인을 해야 한다"며 여지를 남겼다.

검찰청법에 따르면 검찰총장후보추천위원회는 법무부장관의 요청 또는 위원 3분의 1 이상의 요청이 있거나 위원장이 필요하다고 인정할 때 위원장이 소집한다.

위원회는 위원장 1명을 포함한 9명의 위원으로 구성되는데 ▲법무부 검찰국장 ▲법원행정처 차장 ▲대한변호사협회장 ▲사단법인 한국법학교수회 회장 ▲사단법인 법학전문대학원협의회 이사장 ▲고등검사장 등 대검찰청 검사급 이상 검사로 재직했던 사람으로서 사회적 신망이 높은 사람 ▲학식과 덕망이 있고 각계 전문 분야에서 경험이 풍부한 사람으로서 변호사 자격을 가지지 아니한 사람 3명(1명 이상은 여성)을 법무부 장관이 위원으로 임명 또는 위촉한다. 위원장 역시 장관이 임명 또는 위촉한다.

현재 당연직 위원은 이정수 법무부 검찰국장, 김형두 법원행정처 차장, 이종엽 대한변호사협회장, 정영환 한국법학교수회장, 한기정 법학전문대학원협의회 이사장 등 5명이다.

나머지 4명의 비당연직 위원은 박 장관이 임명 또는 위촉해야 한다.

한편 박 장관은 LH 직원들의 부동산 투기 의혹을 조사 중인 합조단에 검사를 추가 파견할 가능성에 대해 "장담하기 어렵다"고 했다. 정부는 이날 긴급 관계기관 회의에서 합조단에 부동산 수사 전문 검사 1명을 추가 파견하기로 했다. 현재 합조단에는 부장검사 1명이 파견돼 법률 지원을 하고 있다.

박 장관은 LH 의혹과 관련한 검찰의 추가 역할에 대해선 "영장이 많이 들어오지 않을까 예측을 한다"고 답했다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr