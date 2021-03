中, "쿼드 정상회담 반대 않지만 평화에 기여해야"

[아시아경제 조유진 기자] 미국과 일본, 인도, 호주 등 이른바 '쿼드' 정상회의를 앞두고 중국은 10일 "반대하지 않지만, 평화를 추구해야 한다"는 원론적인 입장을 밝혔다.

이날 자오리젠 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 "모든 협력 구상은 평화와 발전이라는 시대 흐름에 부응해야 한다"며 이같이 말했다.

그는 이어 "반대하지 않는다"면서도 "해당 국가들은 지역과 국가의 공동이익에서 출발해 개방과 포용, 상생 이념을 지키고 평화와 발전에 기여하기를 바란다"고 말했다.

또 쿼드 4개국이 중국 견제를 위해 개발도상국에 코로나19 백신 공급을 추진할 것이라는 언론 보도에 대해서는 "어떤 백신을 선택할지는 각 국가가 자율적으로 결정할 문제"라고 했다.

이어 "중국의 백신 개발은 개도국의 백신 접근을 높이고 부담을 줄였다"며 "백신 민족주의와 면역 장벽을 만드는 것은 물론 백신을 정치화하려는 어떠한 시도도 반대한다"고 말했다.

앞서 일본 요미우리신문은 쿼드 4개국이 아프리카 등 개도국에 저리로 융자하고 각국이 이 자금으로 인도산 코로나19 백신을 사들이도록 하는 구상을 갖고 있으며 오는 12일 화상으로 열릴 정상회의에서 이와 관련한 합의가 이뤄질 것으로 보인다고 보도했다.

전날 백악관은 조 바이든 대통령이 오는 12일 쿼드 카운터파트인 스가 요시히데 일본 총리, 나렌드라 모디 인도 총리, 스콧 모리슨 호주 총리와 화상으로 만난다고 밝혔다.

바이든 행정부 출범 후 처음 열리는 정상회의에는 코로나19 사태와 경제 협력, 기후변화 위기 등의 문제가 다뤄질 예정이다.

