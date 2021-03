[아시아경제 이관주 기자] 금호타이어 금호타이어 073240 | 코스피 증권정보 현재가 3,895 전일대비 25 등락률 -0.64% 거래량 425,795 전일가 3,920 2021.03.10 15:30 장마감 관련기사 금호타이어, 슈퍼레이스 GT클래스 스폰서십 연장금호타이어, 지난해 영업익 364억원…전년比 36.5%감소금호타이어, 지난해 영업이익 364억...전년비 36.5%↓ close 는 종속회사 금호타이어 베트남이 공장 증설에 약 3398억원을 투자할 계획이라고 10일 공시했다. 이는 자기자본대비 26.3%에 해당한다.

