日 학계·시민단체 "램지어 논문, 학술적 가치 없다" 첫 비판 성명

"선행 연구 무시, 문헌 취급 자의적, 근거 없는 주장만 전개" 지적

[아시아경제 김봉주 기자] '위안부는 자발적 매춘부'라는 마크 램지어 미국 하버드대 로스쿨 교수의 주장에 일본 학계와 시민사회가 첫 비판 성명을 내놓았다.

위안부문제 학술 사이트를 운영하는 일본 시민단체 '파이트 포 저스티스'는 10일 역사학연구회와 역사과학협의회, 역사교육자협의회 등과 함께 국제 학술지 '국제법경제리뷰'(IRLE)에 올라온 램지어 교수 논문을 비판하는 긴급 성명을 발표했다.

이들 단체는 '새로운 형태로 등장한 일본군 위안부 부정론에 대해 비판한다'는 제목의 성명에서 '위안부가 공창(公娼)'이라는 램지어의 논문은 전문가 심사를 제대로 거치지 않고 학술지에 게재됐다고 비판했다.

성명은 램지어 논문에 대해 3가지 측면을 문제점으로 거론하면서 논문 선행 연구가 무시됐을 뿐만 아니라, 일본어 문헌 취급이 자의적이고, 중요한 부분에선 근거 없는 주장만 전개되고 있다고 지적했다.

일본군 위안부 제도, 공창제와 동일하지 않아

먼저 위안부 제도가 공창제의 일환이라는 주장에 대해 성명은 "일본군 위안부 제도는 공창 제도와 깊은 관련이 있지만 동일하지는 않다"면서 "위안소는 공창제도와 달리 일본군이 직접 지시하고 명령해 설치했으며 관리했다"고 밝혔다.

또 위안부는 일본군의 지시, 명령을 통해 강제 모집됐다고 덧붙였다.

공창제의 매춘 계약, 사실상 성 노예제

성명은 이어 "공창 제도 하에서의 매춘부의 계약은 사실상 인신 매매이며, 폐업의 자유도 없었다"면서 "이미 많은 선행연구와 사료가 보여주고 있다"고 주장했다.

하지만 램지어 교수는 자의적으로, 근거도 명시하지 않고, 매춘부가 자유 계약 주체였던 것처럼 말하고 있다고 강조했다.

그러면서 성명은 램지어 교수 논문이 한 연구원의 저술임을 넘어서 일본의 가해 책임을 부정하고 싶어하는 사람들로부터 환영받고 있다고 전했다.

"위안부는 공창" "위안부는 자발적인 창녀" "위안부는 많은 돈을 받았다" 등의 주장은 1990년대 후반부터 현재까지 일본군 위안부 피해 부정론자들이 주장한 담론이라는 설명이다.

과거와 같은 주장…미국 유명대학 권위 이용한 새로운 형태일 뿐

성명은 과거와 같은 주장임에도 이번에는 미국 유명 대학의 학자의 권위를 이용해 위안부 부정론이 새롭게 포장해 나타났다고 강조했다.

그러면서 이러한 램지어 논문 내용에 대한 비판을 '반일'이라고 공격하는 등 혐한이나 배외주의 움직임이 다시 활발해지고 있는 상황을 우려한다고 덧붙였다.

성명은 램지어 교수의 논문을 합당한 심사 체제에 따라 심사한 후 게재를 철회할 것을 IRLE에 촉구했다.

또 일본에서 다시 퍼져버린 부정론에 대해 사실과 역사적 정의에 의거 대항하고 있으며 국경과 언어를 초월해 연대해 대처하겠다고 했다.

'파이트 포 저스티스' 등 일본 시민·학술 단체들은 오는 14일 램지어 논문의 문제점을 정밀 분석하고 비판하는 온라인 세미나를 여는 등 위안부 실체를 왜곡하는 무리에 맞서기 위한 본격적인 활동에 나설 계획이다.

한편 문제의 논문은 올해 1월 램지어 교수가 일본 산케이신문에 논문을 요약해 발표하면서 세간의 주목을 받게 됐다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr