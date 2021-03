진주시, 평거 10호광장 교통체증 완전 해소 추진

올해 12월 준공목표로 우회도로 신설

광장 주변 차로 확장

신호체계 개선 등 단기대책은 지난해 9월 완료



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 조규일 진주시장이 10호광장 주변~평거주공아파트 간 도시계획도로 공사현장을 방문해 공사관계자들을 격려하고 추진상황을 점검했다고 10일 밝혔다.

시는 2019년 8월 전문기관인 도로교통공단과 관련 전문가의 자문을 구해 10호광장 주변 정체 및 혼잡구간에 대한 교통체계개선 방안과 종합적인 교통소통 단기 및 중기 방안을 마련했다.

이에 따라 시는 단기해소 방안으로 10억원을 투입해 광장 부근 도로체계 개선공사를 지난해 9월 완료했다.

이어 장기적인 교통체증 해소 방안으로 10호광장 동편~여중오거리 간 도시계획도로(L=950m, B=20m)와 10호광장 주변~평거주공아파트 간 도시계획도로(L=900m, B=15~20m)에 352억원을 투입해 지난해 10월 착공해 본격 추진 중에 있다.

이날 조 시장이 방문한 현장은 국도3호선~평거주공APT~통영대전고속도로변~평거휴먼시아 3단지APT 입구로 연결되는 구간에 대해 왕복 3~4차로 도시계획도로를 개설(확장)하는 현장으로 오는 12월 준공을 목표로 박차를 가하고 있다.

현재 지장물 철거와 옹벽 시공 등 도로공사가 한창 진행 중으로 총 사업비 148억원이 투입된다.

공사가 완료되면 10호 광장에서 평거·판문지구 방면 우회도로 확보로 지체시간이 대폭 감소해 시민들의 차량 통행 불편이 해소될 것으로 기대된다.

조 시장은 공사관계자를 격려하면서 “교통체계개선 및 교통량 분산으로 상습 교통체증을 해소하고 시민들이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 도로 환경 제공을 위해 연내 공사가 준공될 수 있도록 최선을 다해달라”고 당부했다.

