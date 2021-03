구글 "국내 유튜버도 '미국 세금' 내라"

[아시아경제 부애리 기자] 앞으로 국내 유튜버들도 미국 시청자로부터 발생하는 수익에 대해 미국 정부에 세금을 내야 한다.

구글은 10일 "미국 세법에 따라 이르면 6월부터 미국외 지역의 크리에이터가 미국 내 시청자로부터 수익을 얻는 경우 세금을 원천 징수할 책임이 있다"고 공지했다.

이어 "최대한 빨리 애드센스에 미국 세금 정보를 제출해달라"고 밝혔다.

구글에 따르면 유튜브에서 수익을 창출하는 모든 크리에이터는 세계 어느 지역에 거주하든 세금 정보를 제공해야 한다.

구글은 "오는 5월31일까지 세금 정보를 제출하지 않을 경우 구글에서 크리에이터의 전 세계 총 수입 중 최대 24%를 공제할 수 있다"고 설명했다.

징수 근거는 미국 국세법 3장이다. 구글은 미국 외 지역에서 수익을 창출하는 모든 크리에이터로부터 세금 정보를 수집하고 미국 내 시청자로부터 수익을 얻으면 상황에 따라 공제할 책임이 있다.

한편 국세청이 공개한 '2019년 귀속 1인미디어 창작자(유튜버 등) 수입금액 백분위' 자료에 따르면 상위 1% 고수입자 27명이 연간 벌어들인 수입은 총 181억2500만원이다. 유튜버들의 평균 수입액은 6억7100만원으로 나타났다. 이는 전체 수입액(875억1100만원)의 21%에 달하는 것이다.

