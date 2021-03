광명 이어 시흥시 공무원도 신도시 예정지 토지 매입

[아시아경제(시흥)=이영규 기자] 경기도 광명시 소속 공무원 6명에 이어 시흥시 공무원 8명도 광명ㆍ시흥신도시 예정지 내 토지를 매입한 것으로 확인됐다. 하지만 이들 중 자진신고한 7명은 2016년 이전에 모두 매입한 것으로 드러나 투기를 의심할 만한 정황이 없다는 게 시흥시의 설명이다.

임병택 시흥시장은 10일 긴급 브리핑을 통해 "시흥시는 공직사회의 청렴과 신뢰 회복을 위한 적극적인 조치로, 지난 3월5일부터 시흥시 공직자 전수 조사를 실시했다"며 "조사는 자진신고와 자체조사로 진행됐으며, 토지 취득 시점과 상관없이 현시점에 토지를 소유하고 있는 공무원 현황을 파악했다"고 설명했다.

이어 "10일 기준 2071명 직원에 대한 조사 결과, 자진신고 7명, 자체조사 1명이 광명ㆍ시흥지구 내 토지를 취득한 것으로 밝혀졌다"며 "이들의 토지 취득 시기는 1980년부터 2016년까지이고, 대부분 취득 시기가 오래됐고 상속 등을 통해 취득한 경우로, 투기를 의심할만한 특이사항은 발견되지 않았다"고 전했다.

다만 "자체 조사로 파악된 직원은 공로 연수 중인 5급 공무원 A씨 1명으로, 2020년 10월 경매를 통해 광명시 1필지(제방, 91㎡)를 취득한 것으로 파악됐다"며 "광명ㆍ시흥지구 토지 조서 소유자 대조를 통한 검증 과정에서 밝혀졌으며, 현재 취득 경위 등을 조사하고 있다"고 덧붙였다.

임 시장은 "시흥도시공사 357명에 대해서도 조사했으나 현재까지 의혹 대상자는 없다"며 "시흥시는 현 상황을 매우 엄중하게 받아들이고 있고, 위법 행위가 의심될 경우 정부합동조사단에 통보하고, 자체 징계 및 수사 의뢰 등 엄정하게 조치하겠다"고 약속했다.

또 "정부합동조사단에 개인정보제공 동의서를 신속하게 제출해 공무원 본인뿐만 아니라 배우자와 직계존ㆍ비속까지 조사할 수 있도록 적극 협조하고, 시흥시 자체 조사와 자진 신고도 계속해서 병행해 나가겠다"고 강조했다.

광명ㆍ시흥신도시 예정지는 정부가 지난 달 24일 추가로 발표한 3기 신도시다. 광명시와 시흥시의 중간에 위치하고 있다. 서울과 인접해 있으며 전체 3기 신도시 중 가장 큰 규모를 자랑한다. 판교와 광교를 합한 규모로 크다. 정부는 이곳에 7만호의 주택을 공급할 계획이다. 2025년에 첫 분양을 시작해 입주는 2028년이후 이뤄진다.

앞서 정부는 고양 창릉(813만㎡) 3만8000호, 인천계양(335만㎡) 1만7000호, 부천대장(343만㎡) 2만호, 남양주왕숙(1134만㎡) 6만6000호, 하남교산(649만㎡) 3만2000호 등 경기ㆍ인천지역 신도시 후보지를 확정 발표했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr