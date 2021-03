일자리 카페 '잡스인천' 11월까지 온라인 취업특강

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천테크노파크(인천TP)가 운영하는 일자리 카페 '잡스인천'이 온라인 취업특강을 진행한다.

잡스인천은 이달부터 오는 11월까지 모두 9차례에 걸쳐 취업특강 프로그램을 제공할 예정이다. 교육 정원은 각각 30명 안팎이다.

첫 강의는 오는 19일 오후 2시 '취업전략 세우기'를 주제로 비대면 시대의 채용 트렌드 변화, 취업 트렌드 및 성공적인 취업전략 분석, 채용 프로세스의 이해 등을 다룬다.

수강 신청은 잡스인천 홈페이를 통해 선착순으로 접수 마감한다.

잡스인천은 이어 입사지원서 작성법(3월 26일), 직무 및 기업 분석(4월 9일), 중견기업 공략(4월 23일), 면접 성공전략(5월 14일), AI 면접 대비(5월 28일), 경력자 취업(6월 11일), 스펙 없이 취업하기(6월 25일), 취업 준비 상담소(11월 26일)를 진행할 예정이다.

인천TP 관계자는 "특강은 취업을 준비 중인 인천시민이면 누구나 수강 신청을 할 수 있다"며 "특강 7~10일 전 잡스인천 홈페이지를 통해 선착순으로 모집·마감하는 점에 유의할 것"을 당부했다.

인천시의 지원으로 운영되는 잡스인천은 취업컨설팅, 취업특강, 현직자 멘토링, 심리검사, 정서지원특강 등 인천시민의 취업을 돕기 위한 다양한 프로그램을 운영하고 있다.

카카오톡 플러스친구에서 잡스인천을 등록하면 다양한 프로그램 및 취업 정보를 받아 볼 수 있다.

