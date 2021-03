김한종 전남도의장, 새마을부녀회 이·취임식 참석

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 김한종 전남도의장은 10일 전남새마을부녀회 제17·18대 회장 이·취임식에 참석했다.

이날 행사는 신안비치호텔에서 김한종 의장과 이현창 경제관광문화위원장, 김영록 전남도지사를 비롯해 전·현직 새마을부녀회 임직원 및 회원 등 100여 명이 참석한 가운데 실시했다.

전남새마을부녀회는 제18대 회장으로 최경옥 구례군 여성단체 회장을 선임했다. 행사는 ▲공로패 수여 ▲이·취임사 ▲감사패 전달 및 김한종 의장의 축사 등의 순서로 진행됐다.

김한종 의장은 “오랜 역사를 지닌 새마을부녀회가 지역발전에 앞장서 줄 것이다”며 “최근 전례 없는 코로나 감염병과 인구감소, 기후변화 등으로 큰 위기에 직면했다”고 말했다.

이어 “새마을부녀회가 생명, 평화, 공경 정신으로 새로운 미래를 개척하고 지역발전을 위해 앞장서 주길 바란다”고 덧붙였다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr