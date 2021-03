5일마다 전해수 자동 살균…SK매직 ‘스스로 직수 정수기’

[아시아경제 김희윤 기자] SK매직은 지난해에 이어 세계 최대 가전전시회 ‘2021 CES(Consumer Electronics Show)’에서 2년 연속 CES혁신상 3관왕을 달성하며 기술력과 디자인 경쟁력을 인정 받았다. 수상 제품 중 하나인 ‘스스로 직수 정수기’는 지난해 8월 출시해 출시 한 달 만에 판매량 1만대를 돌파하며 국내에서 먼저 인정 받은 제품이다.

이 제품은 방문 관리 서비스가 어려운 고객을 위해 개발된 자가관리형 정수기로 전문적인 방문관리 서비스와 동일한 살균 기능이 정수기 자체적으로 가능하며, 메모리 출수, 안심 출수 라이팅 기능 등 세계적인 혁신 기술이 제품 하나에 담겼다.

특히, 살균 인증인 ‘S마크’ 획득 제품으로 정수기 내·외부 위생과 살균 상태를 정수기 자체적으로 관리 가능하다. 전해수 자동 살균 기능인 ‘직수관 전해수 안심케어’ 가 5일마다 주기적으로 직수관에 전해수를 주입해 자동 살균한다. 아울러 ‘코크 UV 안심케어’ 기능을 통해 외부 노출로 오염되기 쉬운 코크도 2시간에 한 번씩 99% UV살균한다. 사용자 필요에 따라 버튼 하나로 언제든 추가 살균도 가능하다. 여기에 ‘유로 순환 케어’ 시스템을 도입해 3시간 동안 취수가 없으면 유로에 있는 모든 물을 자동으로 배수해 최상의 직수관 상태를 유지한다.

크기도 작고 슬림하다. 정수기 정면 폭은 16.5cm로 손 한 뼘이 채 되지 않을 만큼 작아 좁은 주방 공간에도 설치 가능하다. 디자인 또한 정수기 본연의 기능인 깨끗함을 강조하기 위해 장식적인 요소를 최대한 배제하고, 슬림한 화이트컬러 바디와 스테인리스 소재를 활용해 차별된 디자인 아이덴티티를 강조했다.

