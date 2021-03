트루윈, 현대차 '아이오닉5'에 전기차용 스위치 제품 'SLS' 독점 공급

[아시아경제 유현석 기자] 센서전문기업 트루윈 트루윈 105550 | 코스닥 증권정보 현재가 5,400 전일대비 710 등락률 +15.14% 거래량 7,390,938 전일가 4,690 2021.03.10 14:21 장중(20분지연) 관련기사 트루윈, 한화시스템 열상엔진 모듈 ‘퀀텀레드’ 독점 생산트루윈, 자율주행차 테마 상승세에 5.1% ↑트루윈, 자율주행차 테마 상승세에 8.38% ↑ close 은 현대차 전용 전기차 브랜드의 첫 번째 모델 ‘아이오닉5’ 전량에 전기차용 스위치 제품 'SLS(Stop Lamp Switch)'를 공급한다고 10일 밝혔다.

지난달 23일 현대자동차는 자체 개발한 전기차 전용 플랫폼 ‘E-GMP’를 처음으로 적용한 모델 ‘아이오닉5’를 공개했다. '아이오닉5'는 전기차 플랫폼 'E-GMP'를 적용해 실내 공간을 넓게 확보한 것이 특징이다.

트루윈은 현대차의 아이오닉5에 전기차용 스위치 제품인 SLS를 공급한다. SLS는 브레이크 페달 움직임을 감지하여 차량 브레이크 램프 점등 신호를 출력하는 비접촉식 스위치다. 기존 기계식 스위치 대비 물리적 마모는 물론 접점 불량이 없는 것이 특징이며, 내구성도 뛰어나다.

트루윈 관계자는 "전기차용 부품 공급에 잇달아 성공하며 당사의 경쟁력을 입증했다"며 "전기차 시장의 성장과 함께 당사 제품에 대한 수요 또한 증가할 것으로 예상되며, 아이오닉5 이후에도 적극적인 제품 생산 및 공급을 통해 호실적을 이어 갈 것"이라고 말했다.

한편, 트루윈은 지속적인 사업다각화 전략을 통한 수익성 개선으로 2020년 매출액 377억원을 달성하며 전년 대비 27% 증가했다. 전기차 시장의 성장으로 자동차용 센서 제품 역시 실적에 기여하며 영업이익, 당기순이익도 흑자전환에 성공했다.

