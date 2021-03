"소중한 흙 보전에 앞장서자" … 3월 11일은 ‘흙의 날’

도 농업기술원, 농촌진흥청과 공동으로 농경지 화학성과 물리적 특성 조사

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도농업기술원은 여섯 번째 '흙의 날'을 맞아 경남의 흙 살리기에 앞장선다고 10일 밝혔다.

도 농업기술원과 농촌진흥청이 공동으로 추진하는 이 사업은 자연 자원인 흙을 더욱 건강하게 보전하는 것에 목적을 두고 있다.

특히 올해는 경남지역 밭 토양 상태를 진단·분석한 결과를 농업 환경정보시스템을 통해 공개한다.

2004년부터 4년 주기로 경남지역의 시설토양을 조사한 결과에 의하면 유효인산과 치환성 양이온이 대부분 80% 정도 과잉된 것이 확인됐다.

토양 내 과잉된 양분들은 작물에 영양 불균형을 초래해 생육이 불량해지고 수량 또한 감소하게 만든다.

이 같은 문제를 해결하기 위해 농업기술원은 토양 내에 필요한 비료만 뿌릴 수 있도록 알맞은 시비 처방과 토양개량제 지원 방법을 개선해 농가 피해를 예방할 계획이다.

한편 2015년에 제정된 흙의 날은 매년 3월 11일이다. 3월에는 3 농(농업, 농촌, 농민)과 3원(하늘, 땅, 사람)의 의미가 담겨있으며 11일에는 흙의 한자 토(土)를 구성하는 십(十)과 일(一)의 의미가 담겨있다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr